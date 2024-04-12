السفارة الأميركية لدى “تل أبيب”: على الموظفين وأفراد عائلاتهم عدم التنقل خارج مناطق “تل أبيب” والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 12 2024 - 03:56

السفارة الأميركية لدى “تل أبيب”: على الموظفين وأفراد عائلاتهم عدم التنقل خارج مناطق “تل أبيب” والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر

منذ 3 ساعة 12 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة