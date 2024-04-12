اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2024 - 03:56

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في شمال النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 3 ساعة 12 April، 2024
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