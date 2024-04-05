مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي يشنّ غارة على غرفة زراعية في محلة القاطع في أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 11:16

مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي يشنّ غارة على غرفة زراعية في محلة القاطع في أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان

منذ 19 mins 5 April، 2024
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