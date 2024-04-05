القيادي في حماس أسامة حمدان: حكومة الاحتلال تراوغ والمفاوضات تدور في حلقة مفرغة ولا يزال نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2024 - 03:38

القيادي في حماس أسامة حمدان: حكومة الاحتلال تراوغ والمفاوضات تدور في حلقة مفرغة ولا يزال نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق

منذ 56 mins 5 April، 2024
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