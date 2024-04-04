تنامي الخلافات في الكيان الصهيوني تبرز مظاهره يوما بعد يوم على خلفية الفشل في قطاع غزة وقضية الاسرى وعدة قضايا منها موضوع الانتخابات، في وقت تتصاعد فيه فوضى الشارع والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو في المدن المحتلة للمطالبة برحيل الحكومة وانجاز صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، وهي تظاهرات رأى جهاز الشاباك انها تخطت الخطوط الحمر.

غانتس: لانتخابات مبكرة

في جديد الخلافات داخل حكومة الحرب ما برز في مواقف الوزير في هذه الحكومة بني غانتس في مؤتمر صحفي دعا فيها الى انتخابات مبكرة تنظم في أيلول/ سبتمبر المقبل. واعتبر غانتس أنه «يجب أن لا نضرّ بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة». وتطرّق غانتس إلى الخلافات السياسية الداخلية، والتظاهرات المستمرة، وقال: «علينا أن نعالج المواضيع الخلافية لكي ننجح في القتال بشكل موحّد ولا يمكن تحقيق أي إنجاز سياسي أو عسكري مهم إذا كان شعبنا يعاني من الانقسام».

وأشار إلى أننا «ندير حرباً معقّدة ولدينا تحدّيات كبيرة حالياً ويجب أن تكون لدينا القدرة على القضاء على حماس بشكل استراتيجي والحدّ من قوة إيران».

وتابع موجّهاً رسالة إلى نتنياهو من دون تسميته: «إذا كانت هناك فرصة – ونحن نحتاج باستمرار إلى الدفع نحوها – فلن نفوّتها. أنا وأصدقائي لن نجلس في حكومة لا تعمل حقاً على إعادة المخطوفين».

رداً عليه قال حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، «في لحظة مصيرية للكيان وفي خضمّ الحرب، يجب على بيني غانتس التوقف عن الانخراط في السياسة التافهة، فقط بسبب تفكك حزبه».

وأضاف حزب نتنياهو أن «الانتخابات الآن ستؤدي حتماً إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في رفح والإضرار القاتل بفرص التوصل إلى صفقة للأسرى… ستستمر الحكومة حتى تحقيق كلّ أهداف الحرب».

تظاهرات وعنف.. الشاباك: ” تخطّت الخطوطَ الحمر”

وتزايدت الاحتجاجات مع اقتراب العدوان على غزة من نهاية شهره السادس، وتطالب بمغادرة نتنياهو للسلطة وإجراء انتخابات مبكرة فيما نقلت هيئة هيئة البث الصهيونية عن رئيس الشاباك رونين بار، تحذيره بأن المظاهرات الليلية تثير القلق وقد تؤدي إلى أوضاع خطيرة.

فوضى عارمة واشتباكات عنيفة اندلعت بين محتجين وشرطة كيان العدو أمام مقر إقامة رئيس وزراء العدو، ووسط مطالبات باطاحة ببنيامين نتنياهو وشعارات تصفه بالخائن.

لابيد: كل شيء ينهار، المطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمّرة

في هذا الوقت صدرت مواقف لافتة عن قائد المعارضة الصهيونية يائير لابيد هي اقرب الى الواقع من اكاذيب نتنياهو وحكومته وقال ” كلّ شيء ينهار من حول “إسرائيل” وداخلها وكافة الخيارات أمام “إسرائيل” سيئة، مشددا على ان “المطلوب إنهاء هذه الحكومة المدمّرة”.

المصدر: موقع المنار +مواقع