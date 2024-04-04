عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2024 - 00:50

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 15 mins 4 April، 2024
خريطة 03-04-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 03-04-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:05 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:55 استهداف مجموعة من جنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.
3- الساعة 22:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 08:50 استهداف موقع ‏الراهب وتجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية.
2- الساعة 09:50 استهداف تموضع ‏قيادة سرية مستحدث خلف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية.
3- الساعة 11:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار

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