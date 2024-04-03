طيران العدو الاسرائيلي يقصف منزلا قرب مسجد الرباط بمنطقة البصة في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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طيران العدو الاسرائيلي يقصف منزلا قرب مسجد الرباط بمنطقة البصة في دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 15 mins
3 April، 2024
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