اكد الامامُ السيد علي الخامنئي في رسالةٍ عقبَ العدوانِ على القنصليةِ الايرانية في دمشقَ اكد انَ ايرانَ ستجعلُ الكيانَ الصهيونيَ الغاصبَ والمَقيتَ يندمُ على هذه الجريمةِ وامثالِها.

وفي بيانٍ ، قال الامامُ الخامنئي اِنه ستَتمُ معاقبةُ الكيانِ الصهيوني الشريرِ على أيدي ابطالِنا الشجعان وسنجعلُه يندمُ على هذه الجريمةِ وأمثالِها.

وقال سماحته، إن الجنرال محمد رضا زاهدي، ورفيق سلاحه الجنرال محمد هادي حاج رحيمي، استشهدا في جريمة ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب البغيض. سلام الله ورحمته عليهما وعلى سائر شهداء هذه الحادثة، واللعنة على قادة الكيان الظالم المعتدي.

وأضاف،كان الجنرال زاهدي ينتظر الشهادة في ميادين الخطر والجهاد منذ الثمانينيات. لم يخسر شيئًا بل نال أجره، لكن خسارته كبيرة بالنسبة للشعب الإيراني، وخاصة بالنسبة لمن عرفه.

المصدر: قتاة المنار + وكالات ايرانية