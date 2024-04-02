توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: كتل هوائية دافئة نسبيا مصدرها شمال أفريقيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط والتي يخف تأثيرها تدريجيا على الساحل بدءا من صباح الأربعاء، بينما يستمر في الداخل وعلى المرتفعات حتى صباح يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة، مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: قليل الغيوم مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء وانخفاض محدود في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة والتي تبدأ بالإرتفاع بدءا من مساء اليوم حيث يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة مما يؤدي إلى سوء في الرؤية.

الخميس: غائم جزئيا مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى مرتفعة على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، تتكاثف الغيوم تدريجيا وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، مترافقة برياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد نهارا، يسوء مساء بسبب الرطوبة المرتفعة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و80%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام