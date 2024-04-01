مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد حصاره لمدة أسبوعين من جيش الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2024 - 09:54

مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد حصاره لمدة أسبوعين من جيش الاحتلال

منذ 2 ساعة 1 April، 2024
مجمع الشفاء الطبي
خبر وصورة

مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد حصاره لمدة أسبوعين من جيش الاحتلال

المصدر: مواقع

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