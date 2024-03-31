مراسل المنار : مسيّرة معادية استهدف سيارة في بلدة كونين ومدفعية العدو تستهدف الأطراف الغربية لبلدة الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2024 - 17:06

مراسل المنار : مسيّرة معادية استهدف سيارة في بلدة كونين ومدفعية العدو تستهدف الأطراف الغربية لبلدة الوزاني

منذ 18 mins 31 March، 2024
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