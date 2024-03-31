توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر وجاف نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة منخفضة يرافقها طبقات من الغبار تجعل الأجواء سديمية خلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء و رياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

الإثنين:غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل واستمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: قليل الغيوم ال غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واستمرار ظهورالغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة: من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 28 درة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية نهارا ، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 35 و % 55.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.