كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا وجرافة بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في القرارة بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2024 - 00:10

كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا وجرافة بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في القرارة بخانيونس

منذ 58 mins 28 March، 2024
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