إعلام العدو : الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله يوم أمس على كريات شمونة تضمنت صواريخ ثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2024 - 18:44

إعلام العدو : الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله يوم أمس على كريات شمونة تضمنت صواريخ ثقيلة

منذ 59 mins 28 March، 2024
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