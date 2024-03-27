فجر اليوم الأربعاء، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية بعدد من الصواريخ على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية الجنوبية، ما أدى الى دماره وسقوط أكثر من 7 شهداء فيما أعلن الدفاع المدني في المنطقة أن عمليات البحث مستمرة تحت الأنقاض نظراً لوجود مفقودين.

وفي حلقة الخط الساخن، من اعداد ديما جمعة، اعتبر ضيف البرنامج د. اسماعيل سكرية- رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية، ان العدو الاسرائيلي يستبيح كل المحرمات بحسب عقيدته، وناشد الدولة اللبنانية الالتفات الى هموم المواطنين والوقوف الى جانب اهالي الشهداء.

وفي اتصال مع د. بلال عبد الله – رئيس لجنة الصحة النيابية، تحدث عن متابعته خطة طوارئ الحرب مع وزارة الصحة لتجهيز مستشفيات المواجهة. واعتبر ان تأخير الاعتمادات المالية المطلوبة اخرت من امكانية تطبيق الخطة.

وفي المقابل اكد على مساعي المعنيين لتنفيذها وشدد على اهمية اعطاء الملف اولوية قصوى لدعم صمود الناس في قراها ودعم اهلنا في خطوط المواجهة.

وبدوره اكد عبر اتصال هاتفي ايمن شقير رئيس بلدية الهبارية ونائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب على تاريخ منطقة العرقوب المقاوم وصمود الاهالي في وجه العدوان المستمر عليها، كما تحدث عن وحدة الصف من غزة الى الجنوب اللبناني واعتبر شهداء الهبارية فجر اليوم تأكيدا على وحدة المسار.

كما تضمنت الحلقة اتصال مع محيي الدين قارحاني مدير جهاز الطوارئ والاغاثة التابع لجمعية الاسعاف اللبنانية عزى فيه اهلنا في الهبارية، واكد ان حضور الشباب مساءا كان بانتظار حصول اي طارئ للتدخل واسعاف المرضى، “وبالتالي فإن المركز الذي تم استهدافه هو طبي والعدو يعرف انه استهدف ابرياء.”

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المصدر: موقع المنار