طيران الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 04:40

طيران الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 5 mins 25 March، 2024
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