غوتيريش: الطريقة الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة هي المعابر البرية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 17:04

غوتيريش: الطريقة الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة هي المعابر البرية

منذ 2 ساعة 24 March، 2024
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