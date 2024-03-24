واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأعلنت المقاومة الاسلامية أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك.

واستهدف ‏مجاهدوها عند الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم الاحد القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.‏

ودوت صافرات الإنذار شمال الجولان المحتل ، بعد الإعلان عن إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان، وأشارت وسائل إعلام العدو إلى تفعيل الدفاعات الجوية في الجولان بعد إطلاق رشقة صاروخية مكثفة من لبنان.

المقاومة الاسلامية أعلنت أن مجاهديها نفذوا أمس هجوماً جوياً بمسيَّرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي التابع لجيش الاحتلال واصابتهما إصابة دقيقة.

وبالتزامن، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية ثكنة راميم بالقذائف المدفعية، واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالاسلحة المناسبة واصابوها اصابة مباشرة.كما استهدف مجاهدو المقاومة مواقع بياض بليدا والمالكية ورويسات العلم في مزارع شبعا بقذائف المدفعية واصابوها جميعا اصابة مباشرة.

وقد وزَّعت المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية إستهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار المعادي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:10) من صباح ‏يوم الأحد 24-03-2024 القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 24-03-2024 م

‏13 رمضان 1445 هـ

المصدر: موقع المنار