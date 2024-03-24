إشتباكات بين مجاهدي المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 05:20

إشتباكات بين مجاهدي المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس بغزة

منذ 2 ساعة 24 March، 2024
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