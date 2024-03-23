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March 23 2024 - 09:58

المؤثرات على أسعار الخام تعاكس بعضها.. خلاصة أداء النفط في أسبوع

منذ 46 mins 23 March، 2024
Gold Push
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار النفط مع احتمال وقف إطلاق النار في غزة الذي أدى إلى إضعاف مؤشرات الخام بنسبة ضئيلة وبتغيير لايكاد يذكر على مدار الأسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 35 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.43 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 سنتا لتبلغ عند التسوية 80.63 للبرميل. وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين “إسرائيل” وحماس.

وفي حين أن وقف إطلاق النار المحتمل يعني أن الخام قد يتحرك بحرية أكبر على مستوى العالم، فإن انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية وإمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية ساعدا في دعم الأسعار.

المصدر: رويترز

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