وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى الأوروبي جراء استهداف في منطقة ميراج الواقعة بين خانيونس ورفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 04:36

وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى الأوروبي جراء استهداف في منطقة ميراج الواقعة بين خانيونس ورفح

منذ 42 mins 23 March، 2024
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