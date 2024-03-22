اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دفنا، غجر، كيبوتس دان، وسنير في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 20:28
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حرب الإبادة الصهيونية على غزة المدعومة من أميركا ودول أوروبية تتواصل لليوم الـ168 وعدد الشهداء والجرحى يتجاوز 106 آلاف
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
المندوب الصيني: مشروع القرار الأميركي غامض وقد تهرب من القضية المركزية وهي وقف إطلاق النار في غزة
المندوب الجزائري: مشروع القرار الأميركي يسمح ضمنيًّا باستمرار قتل المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لوقف إطلاق النار
المندوب الجزائري: مشروع القرار الأميركي يسمح ضمنيًّا باستمرار قتل المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لوقف إطلاق النار
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دفنا، غجر، كيبوتس دان، وسنير في إصبع الجليل
منذ 55 mins
22 March، 2024
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