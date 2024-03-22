اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دفنا، غجر، كيبوتس دان، وسنير في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 20:28

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في دفنا، غجر، كيبوتس دان، وسنير في إصبع الجليل

منذ 55 mins 22 March، 2024
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