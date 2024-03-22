واصلت المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي، وذلك دعما لغزة ومقاومتها واهلها بمواجهة العدوان الصهوني عليها، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولردع العدو من التمادي باعتداءاته.

وبالسياق، أصدرت المقاومة الاسلامية سلسلة من البيانات حول العمليات التي نفذتها الاربعاء، وهي على الشكل التالي:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:35 من يوم الجمعة 22-03-202 انتشارا لجنود ‏العدو في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 22-03-2024 م

‏11 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏هاجم ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 22-03-2024 موقع المطلة ‏بمسيرة انقضاضية وأصابوا دبابة بداخله إصابةً مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 22-03-2024 م

‏11 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من يوم الجمعة 22-03-202 انتشارا لجنود ‌‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المدفعية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 22-03-2024 م

‏11 رمضان 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:45 من يوم الجمعة 22-03-2024 موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ‏

‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 22-03-2024 م

‏11 رمضان 1445 هـ

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي