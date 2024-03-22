أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نشر صوراً عن طريق الخطأ لأشخاص على أنهم اعتقلوا في عملية مستشفى الشفاء بغزة وهم ليسوا معتقلين وذلك بعد أن أكدت الحركة أن الصور المنشورة “غير دقيقة”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إعلان الجيش الإسرائيلي أن القيادي بكتائب القسام رائد سعد اعتقل في مستشفى الشفاء تبين أنه خاطئ.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر قائمة لما قال إنها تعود لقادة كبار في حماس تم اعتقالهم أثناء العملية المستمرة في مجمع الشفاء، وإنه لا يستطيع كشف هويتهم الآن.

وقال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في بيان: “مساء أمس تم نشر صورة كشف من خلالها الناطق بلسان جيش الدفاع عن بعض المخربين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات جيش الدفاع في منطقة مستشفى الشفاء”، مبينا أنه “بسبب خطأ بشري، بعض الصور التي نُشرت خاصة بمخربين لم يلقَ القبض عليهم بعدُ لكنهم متواجدون حسب المعلومات المتوفرة لدينا في منطقة المستشفى ويتحصنون فيه”.

وأكد أن “قوات الجيش تواصل جهدها الرامي لاعتقالهم. وبعد انتهاء العملية سيتم نشر هويات جميع المخربين”على حد زعمه.

وبعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه “قتل واحتجز مئات المقاتلين بمستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة”، ونشر صورهم، قالت حركة “حماس” إن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي غير دقيقة وتدخل ضمن الحرب النفسية.

وأكدت الحركة أن “عددا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليا وصور أخرى لشهداء”.

وقال مسؤول أمني في حركة حماس إن ما ينشر عبر الإعلام الإسرائيلي غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة في قطاع غزة.

المصدر: وكالات