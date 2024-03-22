مواطنون يتصدون لقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2024 - 05:24

مواطنون يتصدون لقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 22 March، 2024
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