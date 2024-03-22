واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 167 على التوالي، ووالتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (594) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3091) آخرين حسب اعتراف جيش العدو.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام أن مجاهديها تمكنوا من قتل قناص صهيوني بطلق ناري من عيار 12.7 ضد التحصينات شرق مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. ووزعت مشاهد للعملية.

كما أفاد الإعلام العسكري للقسام، بأن المجاهدين استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس. واستهدفت كتائب القسام 3 دبابات صهيونية وناقلة جند بقذائف “الياسين 105” في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، كما دكت قوات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون.

ووزعت القسام مشاهد من التصدي لآليات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

سرايا القدس تقصف تجمعات العدو في مناطق متفرقة وتؤكد وقوع قتلى في صفوف الصهاينة

وبدورها، قصف مجاهدو سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون النظامي تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة. ووزع الاعلام العسكري، مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس في لواء شمال غزة خلال شهر رمضان المبارك “شهر الجهاد والمقاومة”.

وأكد مجاهدو السرايا بعد عودتهم من خطوط القتال، اشتباكهم مع قوة صهيونية متحصنة في إحدى الشقق السكنية محيط مطعم “ريف المدينة” غرب غزة وقد شوهد إخلاء عدد من جثث الجنود والإصابات عبر ناقلة جند صهيونية توقفت في المكان.

كما استهدفت السرايا بقذيفة (RBG) آلية عسكرية صهيونية محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة، وقصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود العدو في محيط مستشفى التركي شمال المنطقة الوسطى.

كما قصفت السرايا بالإشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى مستوطنة “بئيري” برشقة صاروخية.

وأفاد الاعلام العسكري للسرايا في بيان أنه “بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك شرق خانيونس و في منطقة القرارة شمال خانيونس، أكدوا تنفيذهم عدد من المهام:

– فجر مجاهدونا فوهة نفق بقوة صهيونية حاولت الدخول في النفق مؤكدين وقوع أفراد القوة قتلى وجرحى بمنطقة القرارة شمال خانيونس.

– اشتبك مجاهدونا مع قوة صهيونية بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر شرق خانيونس.

كما وزعت ألوية الناصر صلاح الدين، مشاهد قصف تجمع جنود وآليات العدو شرق المحافظة الوسطى بالصواريخ.

المصدر: الاعلام العسكري