سرايا القدس: مجاهدونا فجروا فوهة نفق بقوة صهيونية وأكدوا ‫وقوع أفراد القوة قتلى وجرحى في شمال خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 21:16

سرايا القدس: مجاهدونا فجروا فوهة نفق بقوة صهيونية وأكدوا ‫وقوع أفراد القوة قتلى وجرحى في شمال خانيونس

منذ 32 mins 21 March، 2024
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