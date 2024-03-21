مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة كفركلا بعدد من القذائف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 17:48

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة كفركلا بعدد من القذائف

منذ 59 mins 21 March، 2024
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