مراسل المنار: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 17:48
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مراسل المنار: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها
منذ 1 ساعة
21 March، 2024
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كريات شمونه
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