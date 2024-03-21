أسعار النفط ترتفع قليلا بعد انخفاض بنسبة 1.6% – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2024 - 14:06

أسعار النفط ترتفع قليلا بعد انخفاض بنسبة 1.6%

منذ 1 ساعة 21 March، 2024
Neft world1
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث جاء الارتفاع بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ومؤشرات على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو أيار 0.6 بالمئة أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل نيسان يوم الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.

المصدر: رويترز

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