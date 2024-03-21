افتتح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وعدد من المسؤولين الإيرانيين الدورة الحادية والثلاثون من المعرض الدولي للقرآن الكريم” في “مُصلى الإمام الخميني في طهران، وذلك تزامناً مع بداية فصل الربيع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه تم افتتاح “المعرض الدولي للقرآن الكريم في دورته الحادية والثلاثين” تحت شعار “أقرأك”، مساء امس الأربعاء، وذلك بحضور “وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي” محمدمهدي اسماعيلي في “مُصلى الإمام الخميني في طهران.

يُقام معرض القرآن الكريم هذا العام خلال أيام عيد النوروز، ويستمر لمدة أسبوعين كاملين. بدأت فعاليات المعرض من 0 مارس وتستمر حتى 2 أبريل، ويفتح أبوابه للزوار من الساعة 17:00 إلى الساعة 24:00.

ويشهد المعرض الدولي للقرآن الكريم هذا العام مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث يضمّ قسمًا خاصًا بالفعاليات الدولية يُشارك فيه ممثلون من 25 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا، والجزائر، والسنغال، وروسيا، والهند، وفرنسا، وجنوب إفريقيا، والصين، وكندا، وغيرها من الدول الأخرى، ويستمر قسم الفعاليات الدولية حتى 28 من مارس.

المصدر: وكالة مهر