كتائب شهداء الأقصى – قلقيلية: استهدفنا الحاجز الصهيوني الشمالي لمدينة قلقيلية بعبوة محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 13:22

كتائب شهداء الأقصى – قلقيلية: استهدفنا الحاجز الصهيوني الشمالي لمدينة قلقيلية بعبوة محلية الصنع

منذ 15 mins 20 March، 2024
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