المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يهدف لنشر الفوضى والفلتان الامني في قطاع غزة غير ان ذلك فشل فشلا ذريعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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March 20 2024 - 13:22

المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يهدف لنشر الفوضى والفلتان الامني في قطاع غزة غير ان ذلك فشل فشلا ذريعاً

منذ 52 mins 20 March، 2024
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