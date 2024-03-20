مجاهدو القسام يستهدفون ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين  ‫105” في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 13:22

مجاهدو القسام يستهدفون ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين  ‫105” في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس

منذ 1 ساعة 20 March، 2024
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