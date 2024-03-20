وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر بغزة وصل منها الى المستشفيات 104 شهداء و 162 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 13:22

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر بغزة وصل منها الى المستشفيات 104 شهداء و 162 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 20 March، 2024
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