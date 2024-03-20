وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 31923 شهيداً و 74096 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 13:22
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع المرج بالمدفعية أثناء قيام فريق لوجستي بإعادة تحصينه بعد أن دمرته في وقت سابق
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 31923 شهيداً و 74096 جريحاً
منذ 2 ساعة
20 March، 2024
عاجل
الصحة بغزة
غزة
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