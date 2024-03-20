وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 31923 شهيداً و 74096 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2024 - 13:22

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 31923 شهيداً و 74096 جريحاً

منذ 2 ساعة 20 March، 2024
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