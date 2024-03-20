هنأ الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، بحلول العام الايراني الجديد 1403 هجري شمسي، وشرح إجراءات الحكومة خلال الثلاثين شهرا الماضية، مؤكدا أن العام الجديد سيكون عام المزيد من خفض التضخم وزيادة الانتاج.

وقال السيد رئيسي في كلمة له بمناسبة عيد النوروز وبداية العام الجديد، صباح اليوم الأربعاء: إن عيد النوروز في إيران مرتبط بالاداب الإسلامية مثل صلة الارحام، ويرتبط هذا الربيع هذا العام بربيع القرآن والصيام. لذا فإن تجلي محبة الشعب الايراني يكون بشكل أكثر خصوصية، ونسأل الله التغيير والتحول إلى احسن الحال في دعاء الدخول الى العام الجديد.

وأضاف: كان عام 1402 هـ.ش حافلاً بالأحداث المهمة، وكانت هناك أحداث حلوة ومرة، ولكن حصيلة الأحداث كانت عام نمو إيران في كافة القطاعات، وقد سمّى قائد الثورة عام 1402 هـ.ش بعام “نمو الإنتاج وكبح التضخم”، وتركزت جهود الحكومة على لتحقيق ذلك.

واعلن ان النمو الاقتصادي عام 1402هـ لا يقل عن 6%، وقال: على مدى 3 اعوام متتالية، شهدت البلاد نموا يتجاوز 4%، في حين كان متوسط النمو الاقتصادي في العقد الماضي أقل من 1%، وزعم البعض أن التضخم ثلاثي الأرقام قادم في الطريق، لكن الإحصائيات تشير إلى ان التضخم من نقطة الى نقطة وصل الى 35% من حوالي 55% وسيكون التضخم الإجمالي حوالي 40%.

وفيما يتعلق بقضية الإسكان، ذكر أنه كان هناك “تأخير في البناء” وأوضح انه كانت هنالك 240 ألف وحدة سكنية في اطار مشروع “مهر”، لم تكتمل في فترة الحكومات السابقة مما خلق التزامًا على الحكومة. ويتم اليوم بناء أكثر من 2 مليون و 400 الف وحدة سكنية في البلاد، وتم تسليم نصف الوحدات السكنية في اطار مشروع “مهر” للمواطنين فيما النصف الآخر قيد الإنشاء.

وتحدث عن الحكومة واوضح انها فخورة بكونها تُعرف باسم “حكومة الشعب” وهي مع الشعب وبين الشعب، وقال: في الحكومة الثالثة عشرة، تم القيام بـ 45 زيارة للمحافظات ؛ وأولوية هذه الزيارات هي الاهتمام بمطالب الشعب والانتهاء من المشاريع نصف المنجزة والمهمة.

ووجه الرئيس الايراني رسالة إلى الناشئة والشباب خاطبهم فيها قائلا: أبنائي الأعزاء؛ اعلموا أنه بالاعتماد على قوتكم ودوافعكم وفكركم، وبفضل الله ستكون “إيران الغد” أكثر ازدهارا وتقدما وتطورا من “إيران اليوم”. نحن نقدركم وسنبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق لتقدمكم.

واضاف: اطمئنكم أنه بالتوكل على الله والمواكبة منكم أيها الشعب الابي سيكون عام 1403هـ.ش عام ازدهار أكبر للإنتاج والاقتصاد ومزيد من خفض معدل التضخم وتقديم خدمات واسعة للشعب. خلال العامين الماضيين، تم تدشين الكثير من المستشفيات نصف المكتملة في البلاد، وأصبح حصول المواطنين على الخدمات الصحية عادلاً.

وقال: إضافة 9000 سرير جديد للمراكز الصحية والعلاجية هذا العام هي إحدى خطط الحكومة الـ13، وسنشهد هذا العام إن شاء الله تغييرا في مجال كهربة أسطول النقل الحضري. وفي مجال الإنترنت، من المخطط مواصلة تجهيز البلاد بالألياف الضوئية.

واردف: ان هذا يدل على أننا، مع الشعب والناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، اخترنا المسار المبدئي والصحيح لخفض التضخم بشكل مستدام وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع: أن هذا لا يعني أن أسعار السلع لم ترتفع. اذ لا يزال التضخم مرتفعا والمواطنون، وخاصة الفقراء، يتعرضون لضغوط من أجل العيش.

وفيما يتعلق بتحسين العمالة، قال: لكن بجانب مسألة نمو الإنتاج والسيطرة على التضخم، تحسن وضع العمالة في العام الماضي أيضا. اذ سجل معدل البطالة في خريف عام 1402 ه.ش انخفاضًا قياسيًا ودخل قناة 7٪، وسيكون معدل البطالة للعام بأكمله أقل مما كان عليه عام 1401. جزء من فرص العمل التي تم خلقها كان في شكل حركة إحياء المصانع المغلقة وشبه المغلقة في جميع أنحاء البلاد، والتي تجاوزت اليوم 7 آلاف وحدة إنتاج.

واكد الرئيس الايراني ان “الاستثمار وإنجاز المشاريع في هذه الأشهر الثلاثين الماضية لم يتوقف، بل أصبحت إيران ورشة بناء وتقدم وأمل.”

وعن مشاريع المياه، سرد بعض الأمثلة على الأعمال الأساسية، من ضمنها مشاريع امداد المياه وقال: في كل زيارة للمحافظات تقريبًا، يتم تنفيذ العديد من مشاريع إمدادات المياه المهمة. ومن بين هذه الإجراءات 3 مشاريع لنقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان إلى المحافظات الشرقية والهضبة الوسطى للبلاد.

واضاف: في اطار مشروع جهاد تزويد القرى بالمياه تم توصيل المياه إلى 5 آلاف قرية وسيتم توصيل المياه إلى 5 آلاف قرية أخرى بنهاية فترة الحكومة (عام ونصف).

واوضح ان “الحكومة قامت بتنفيذ خطط وإجراءات مثل التجارة الإلكترونية، والتأمين الصحي المجاني لـ 12 مليون شخص من الفئات ذات الدخل المنخفض، واستكمال وتطوير الطرق الريفية، وإيصال المياه والكهرباء والغاز إلى القرى وقال: أؤكد على جميع المدراء وخدمة الشعب بأن كل القرارات يجب أن تكون هذا العام أيضا مصحوبة بمنهج العدالة.”

وختم الرئيس الايراني كلمته قائلا: يعد تسريع إنجاز المشاريع غير المكتملة أحدى المهام الرئيسية للحكومة وعلينا أن نوجه الأموال نحو الإنتاج وأعمال البنية التحتية، وفي نفس الوقت، نعوض التخلف الذي حدث في العقد الماضي.

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المصدر: قناة المنار + وكالات ايرانية