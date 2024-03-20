أظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 % من سكان شمال قطاع غزة يواجهون جوعاً كارثياً.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الموت جوعاً سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية عارف حسين: إن الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وخاصة في الشمال، مضيفاً أن البرنامج على وشك إعلان المجاعة في شمال غزة.

ورأى خلال حديث عبر “الفيديو كونفرانس” لصحافيين في الأمم المتحدة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” (IPC)، أنه “بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي، وتعني أننا فشلنا ومات الناس والأطفال من الجوع”.

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة، مشدداً على أن الأطفال يموتون من الجوع في عموم غزة، “وإذا لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلا بل آلاف منهم.. لا يمكننا أن نسمح بذلك”.

وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 % من سكان شمال قطاع غزة يواجهون جوعاً كارثياً.

ويقيّد الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالى 2.3 مليون فلسطيني، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالى مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

المصدر: الميادين