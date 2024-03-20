العناوين:

الأخبار:

– ‫حزب الله في الإمارات: استعادة حرية المعتقلين سياسيًا

– ‫”إسرائيل” رهينة نتنياهو

‫ – ‫اليمن يواصل إشعال البحر: التصعيد بالتصعيد

‫ – ‫واشنطن: الرئاسة مجمّدة بانتظار طهران

البناء:

– ‫وفيق صفا في الإمارات… والخماسية عند جعجع: لا حلّ إلا بالتوافق السياسي

– ‫الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر الدوحة والأرجح سوف يعود بعد التزوّد بتوجيه

– ‫القناة العبرية 13: صاروخ يمني جديد اخترق الدفاعات وسقط في إيلات

اللواء:

– ‫حراك الخماسية إلى ما بعد العيد.. ومجلس الأمن لحلّ مستدام على جانبي الحدود

– ‫ميقاتي يسحب ملف “خفراء الجمارك” لقطع الطريق على “الاستغلال الطائفي”

– ‫نتنياهو يفاوض وعينه على رفح.. ويوفد 3 مسؤولين إلى واشنطن لتمرير الجرائم

الديار:

– ‫”الخماسية” تؤجل جولاتها إلى الشهر المقبل: إقرار بالفشل!

– ‫واشنطن تضغط على “تل أبيب” للسير ببدائل عن اجتياح رفح

– ‫الحكومة تتجنب لغمًا طائفيًا

الجمهورية:

– ‫الخماسية تعلّق مهمتها لنيسان

– ‫سياحة الأعياد واعدة… والحجوزات لبنانية

– ‫هواجس المُرتابين في مبادرة “الاعتدال”

النهار:

– ‫”الخمسة” وجهًا لوجه مع اللوحة الانقسامية

– ‫الأمم المتحدة: عملية سياسية لمنع الانفجار

– ‫فرصة أخيرة لـ”تفرغ الجامعة”!

– ‫لا حوار في بكركي بل وثيقة تحرج المعطلين دفعًا لانتخاب رئيس

الشرق:

– ‫”الخماسي” عند عون وجعجع: لا جديد

الاسرار:

البناء:

-تقول مصادر المعارضة في الكيان لدبلوماسيين أوروبيين وأميركيين إنّ بنيامين نتنياهو سوف يحوّل اتفاقه مع الرئيس الأميركي جو بايدن على تجميد عملية رفح والمشاركة النشطة في مفاوضات الدوحة إلى منصة لجلب واشنطن إلى سقوف تفاوضية تجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلة عبر الكشف عن توجيهات نتنياهو للوفد المفاوض بأن صلاحياتهم محصورة بالتفاوض على شروط التبادل وإدخال المساعدات؛ أما ما يُسمّيه إنجازات الحرب مثل الانسحاب وعودة نازحي شمال غزّة وإعلان نهاية الحرب فتبقى بيده وحده، وهو يمكن أن يقدّم فيها تنازلات جزئيّة لا تكفي للتوصل إلى اتفاق بل تهدف لإظهار جديّته التفاوضيّة للأميركي وكسب تأييده.

-قال مرجع سياسيّ إنه لا يرى في تعاظم المواقف الخارجية والداخلية التي تتحدّث عن خطر الحرب تعبيرًا عن وجود ظروف أفضل لشنّها واحتمالات أعلى لوقوعها، بل محاولة لتعويض تراجع الظروف المناسبة والقدرات اللازمة لخوضها عبر الرهان على إرباك المقاومة وإشغالها بالضغوط الدبلوماسيّة والسياسيّة والإعلاميّة. وقال يبدو إن المقاومة متنبّهة لهذا الفخ ولذلك تتعامل بالصمت البليغ مع هذه الحملات التي يُصاب أصحابها بالغيظ من برود المقاومة وتجاهها.

اللواء:

-تجزم شخصية تتردّد على عاصمة قريبة أنّ معركة رفح إذا وقعت، ستجعل هذه الدولة طرفًا في جبهات المساندة، ضمن خطة محكمة لإنهاك “دولة الاحتلال”.

-تُبدي أحزاب في السلطة أو مؤثرة فيها معارضة للبدء بمشروع دمج المصارف، الذي يلحظ إخراج مصارف صغرى محسوبة عليها من اللائحة!

-تمضي جمعيات محسوبة على تيارات إلى توزيع مساعدات عينية ومالية لدعم توفير الحاجات للصائمين، الدائرين في فلك الجمعيات المقصودة!

نداء الوطن:

-يتردّد أنّ شخصية بارزة زارت بيروت منذ أسابيع، توجّهت إلى العاصمة الفرنسية للإقامة فيها لمدة محدّدة، وذلك لأسباب غير سياسية وغير سياحية.

-أوعزت إحدى القوى المسيحية إلى كوادرها في جبل لبنان عدم البحث حاليًّا في الانتخابات البلدية لأن احتمال التأجيل يرتفع ولا تريد تسخين الأجواء مع قوى مسيحية خصمة لأن تقاربًا ما قد يحصل وخلافات البلديات قد تؤثر سلبًا على قضايا أكثر أهمية.

الجمهورية:

-تتلاقى مبادرتان، واحدة محليّة وأخرى خارجية، مع رؤية مرجع نيابي كمدخل لإيجاد حلّ لاستحقاق كبير معطّل.

-قرّرت جهة سياسية فاعلة عدم الردّ على ما تتعرّض له من هجمات من خصوم وحلفاء وأصدقاء إلى ما بعد انتهاء مشاغلها بقضايا كبرى.

-يجزم عالمون ببواطن الأمور أنّ الوضع السائد على جبهة معيّنة لن يتطوّر إلى ما يتجاوز حجمه القائم، وذلك خلافًا للسيناريوهات المشفوعة بلغة التهديد والوعيد.

المصدر: صحف