آليات الاحتلال تجرف إحدى المقابر بمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 14:08
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حرب الإبادة والتجويع الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ165 على التوالي بدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
جيش الاحتلال يعترف بإعدام أكثر من 50 فلسطينيًّّّا واعتقال 180 آخرين في عمليته المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في غزة
آليات الاحتلال تجرف إحدى المقابر بمخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 35 mins
19 March، 2024
عاجل
مخيم البريج
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