وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق  ‫الشرقية للمحافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2024 - 11:06

وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق  ‫الشرقية للمحافظة الوسطى في قطاع غزة

منذ 5 mins 19 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة