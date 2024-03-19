مصدر عسكري سوري : حوالي الساعة 10 : 2 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 03:02
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مصدر عسكري سوري : حوالي الساعة 10 : 2 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق
منذ 24 mins
19 March، 2024
عاجل
الدفاع السورية
سوريا
عدوان اسرائيلي على دمشق
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