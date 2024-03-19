مصدر عسكري سوري : حوالي الساعة 10 : 2 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 03:02

مصدر عسكري سوري : حوالي الساعة 10 : 2 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق

منذ 24 mins 19 March، 2024
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