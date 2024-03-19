وصول عدد من الإصابات للمستشفى الكويت في رفح جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة جرغون في مخيم الشابورة وسط رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2024 - 01:24

وصول عدد من الإصابات للمستشفى الكويت في رفح جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة جرغون في مخيم الشابورة وسط رفح

منذ 31 mins 19 March، 2024
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