اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هجوما بريا واسع النطاق “لجيش الإسرائيلي” في رفح سيشكل “خطأ”، معربا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن “قلقه العميق” بهذا الشأن، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، وفي تصريح صحفي، قال “إنّ نتانياهو وافق على طلب بايدن بإرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن، لمناقشة هذا الهجوم ونهج بديل محتمل”.

وأشار ساليفان إلى أن هذه المباحثات يفترض أن تركز أيضا على احتمال اتباع “نهج آخر” يهدف إلى ضرب حماس في رفح من دون القيام بهجوم بري كبير، متوقعاً أن تمتنع “إسرائيل” عن شن هجوم في رفح قبل إجراء هذا اللقاء في واشنطن.

وأوضح ساليفان، أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح في جنوب قطاع غزّة عند الحدود مع مصر “ستؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الخطر أصلا وزيادة الفوضى في غزة وعزلة إسرائيل على الساحة الدولية”.

المصدر: وكالة يونيوز