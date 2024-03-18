بعد 164 يوما، يواصل العدو الإسرائيلي حربه الهمجية وغير المتناسبة على قطاع غزة.
وبعد أشهر على المعركة البرية العالية السقوف من قبل العدو في تصريحاته ورهاناته، الا أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تواجه العدو في كل مكان من القطاع في شماله ووسطه وجنوبه، ولم يزدها كل القتل والدمار الا مزيدا من الثبات واليقين بأن الخيار هو المقاومة.
في قراءة سريعة للميدان ومن تاريخ 27 تشرين الاول/اكتوبر، وهو تاريخ بدء العدو العملية البرية على قطاع غزة، الذي دخل الى شماله ووسطه وتحديدا بيت حانون شمالا والبريج في الوسط، وتوسعت لحد يومنا هذا ومرت في مراحل ميدانية تظهرها الخرائط التي تم إعدادها بشكل دوري.
18-3-2024
هكذا تبدو خارطة الميدان اليوم في قطاع غزة بعد أشهر على التوغل والتدمير لا تزال المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها والعدو يواصل بكل جيشه ضرب المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم خصوصا في الشمال، ولا يزال يعتدي على المناطق المحرمة دولياً وآخرها اليوم اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وارتكب المجازر بحق المدنيين المحتمين في محيط المستشفى، والمجتمع الدولي عاجز عن إيقاف هذه المذبحة.
ولا يزال العدو يواصل استعداداته بحسب قوله للدخول الى مدينة رفح جنوب القطاع، وهذه الاستعدادات مضى عليها شهر وأكثر الى اليوم.
المصدر: موقع المنار