بعد 164 يوما، يواصل العدو الإسرائيلي حربه الهمجية وغير المتناسبة على قطاع غزة.



وبعد أشهر على المعركة البرية العالية السقوف من قبل العدو في تصريحاته ورهاناته، الا أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تواجه العدو في كل مكان من القطاع في شماله ووسطه وجنوبه، ولم يزدها كل القتل والدمار الا مزيدا من الثبات واليقين بأن الخيار هو المقاومة.

في قراءة سريعة للميدان ومن تاريخ 27 تشرين الاول/اكتوبر، وهو تاريخ بدء العدو العملية البرية على قطاع غزة، الذي دخل الى شماله ووسطه وتحديدا بيت حانون شمالا والبريج في الوسط، وتوسعت لحد يومنا هذا ومرت في مراحل ميدانية تظهرها الخرائط التي تم إعدادها بشكل دوري.

تظهر الخريطة دخول العدو من الشمال والوسط ومن أقصى الشمال الغربي من الشاطئ نزولاً لحين التقاء القوات، وسبق هذا التقدم الذي استمر لأيام عدة تدمير ومجازر وتهجير المدنيين نحو الوسط . 18-11-2023

تظهر الخريطة بدء العدو بفتح مسار في الجنوب بعد فشله في الشمال والوسط. 5-12-2023

تظهر الخريطة توسع التوغل البري للعدو في محاولة لحسم المعركة وتحقيق الأهداف، حيث وسع دخوله من كل الجبهات شمالا وجنوبا وفي الوسط. 19-12-2023

تظهر الخريطة انسحاب الوية عدة من نخبة القوات البرية لجيش العدو من الميدان بعد تلقي خسائر كبيرة وعدم تحقيق أهداف العملية. 22-12-2023

تظهر الخريطة انسحاب العدو من مخيم الشاطئ والميناء بعد تلقي خسائر كبيرة. 25-12-2023

تظهر الخريطة تراجعا كبيرا للعدو في الوسط وانتقال المعركة الى جنوب القطاع في القرارة وخزاعة وعبسان وتطويق خانيونس. 8-1-2024

تظهر الخريطة تعزيز العدو مجدداً في الشمال والتوغل بعمق 1 كلم على طول الجدار الفاصل، والسيطرة على طول طريق صلاح الدين. 12-2-2024

18-3-2024

هكذا تبدو خارطة الميدان اليوم في قطاع غزة بعد أشهر على التوغل والتدمير لا تزال المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها والعدو يواصل بكل جيشه ضرب المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم خصوصا في الشمال، ولا يزال يعتدي على المناطق المحرمة دولياً وآخرها اليوم اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وارتكب المجازر بحق المدنيين المحتمين في محيط المستشفى، والمجتمع الدولي عاجز عن إيقاف هذه المذبحة.

ولا يزال العدو يواصل استعداداته بحسب قوله للدخول الى مدينة رفح جنوب القطاع، وهذه الاستعدادات مضى عليها شهر وأكثر الى اليوم.

المصدر: موقع المنار