بالخرائط | مسار العدوان البري في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 15:50

بالخرائط | مسار العدوان البري في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر

منذ 28 mins 18 March، 2024
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عربي وإقليمي - غير مصنف - فلسطين
محمد عساف

بعد 164 يوما، يواصل العدو الإسرائيلي حربه الهمجية وغير المتناسبة على قطاع غزة.

وبعد أشهر على المعركة البرية العالية السقوف من قبل العدو في تصريحاته ورهاناته، الا أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تواجه العدو في كل مكان من القطاع في شماله ووسطه وجنوبه، ولم يزدها كل القتل والدمار الا مزيدا من الثبات واليقين بأن الخيار هو المقاومة.

في قراءة سريعة للميدان ومن تاريخ 27 تشرين الاول/اكتوبر، وهو تاريخ بدء العدو العملية البرية على قطاع غزة، الذي دخل الى شماله ووسطه وتحديدا بيت حانون شمالا والبريج في الوسط، وتوسعت لحد يومنا هذا ومرت في مراحل ميدانية تظهرها الخرائط التي تم إعدادها بشكل دوري.

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تظهر الخريطة دخول العدو من الشمال والوسط ومن أقصى الشمال الغربي من الشاطئ نزولاً لحين التقاء القوات، وسبق هذا التقدم الذي استمر لأيام عدة تدمير ومجازر وتهجير المدنيين نحو الوسط . 18-11-2023
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تظهر الخريطة بدء العدو بفتح مسار في الجنوب بعد فشله في الشمال والوسط. 5-12-2023
3
تظهر الخريطة توسع التوغل البري للعدو في محاولة لحسم المعركة وتحقيق الأهداف، حيث وسع دخوله من كل الجبهات شمالا وجنوبا وفي الوسط. 19-12-2023
4
تظهر الخريطة انسحاب الوية عدة من نخبة القوات البرية لجيش العدو من الميدان بعد تلقي خسائر كبيرة وعدم تحقيق أهداف العملية. 22-12-2023
5
تظهر الخريطة انسحاب العدو من مخيم الشاطئ والميناء بعد تلقي خسائر كبيرة. 25-12-2023
6
تظهر الخريطة تراجعا كبيرا للعدو في الوسط وانتقال المعركة الى جنوب القطاع في القرارة وخزاعة وعبسان وتطويق خانيونس. 8-1-2024
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تظهر الخريطة تعزيز العدو مجدداً في الشمال والتوغل بعمق 1 كلم على طول الجدار الفاصل، والسيطرة على طول طريق صلاح الدين. 12-2-2024

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هكذا تبدو خارطة الميدان اليوم في قطاع غزة بعد أشهر على التوغل والتدمير لا تزال المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها والعدو يواصل بكل جيشه ضرب المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم خصوصا في الشمال، ولا يزال يعتدي على المناطق المحرمة دولياً وآخرها اليوم اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وارتكب المجازر بحق المدنيين المحتمين في محيط المستشفى، والمجتمع الدولي عاجز عن إيقاف هذه المذبحة.

ولا يزال العدو يواصل استعداداته بحسب قوله للدخول الى مدينة رفح جنوب القطاع، وهذه الاستعدادات مضى عليها شهر وأكثر الى اليوم.

المصدر: موقع المنار

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