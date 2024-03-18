قدم وفد من حزب الله التهنئة لعائلة الأسير يحيى سكاف بحلول شهر رمضان المبارك، في منزل الأسير في بلدة بحنين-المنية، حيث كان باستقبالهم عائلة الأسير، و تقدم الوفد مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد ومسؤول العلاقات العامة في الشمال حسن المقداد و أعضاء من جمعية و”تعاونوا”.

ووجه الشيخ احمد بإسم الوفد التهنئة لعائلة الأسير سكاف بحلول الشهر الفضيل، آملا” أن يحمل هذا الشهر لأمتنا و أوطاننا الخير و الفرحة المنتظرة بالإنتصار القريب على العدو الصهيوني و أعوانه في ظل المعركة الشرسة التي تخوضها قوى المقاومة منذ أكثر من ٦ أشهر”.

بدوره رحب جمال سكاف شقيق الأسير بوفد حزب الله، شاكرا لهم “مبادرتهم الطيبة” و موجها التحية” للمقاومة الإسلامية في لبنان و لشهدائها و جرحاها و لقائدها السيد حسن نصر الله”.

وأكد سكاف “أن كل حر وشريف يقف اليوم مع المقاومة لأنها تدافع عن عزتنا و كرامتنا، ومن خلالها سننتصر وتتحرر كل أوطاننا من رجس الإحتلال”.

وشكر سكاف للحزب “مساندته ووقوفه الدائم مع كل أطياف الشعب اللبناني في ظل المعاناة التي يعيشها المواطن”.

وتوجه المجتمعون خلال اللقاء بالتحية من الشمال لأهل الجنوب الصامدين الذين يتعرضون يوميا للإعتداءات الصهيونية، وللشعب الفلسطيني الصامد الذي يواجه الهمجية الصهيونية بعزيمة قل نظيرها حيث أثبت الشعب الفلسطيني بأنه شعب لا يمكن هزيمته أو النيل من عزيمته رغم كل المجازر الوحشية التي تعرض لها حيث لا زال أهلنا في فلسطين متمسكين بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة العدو وتحرير الأسرى و المقدسات.