بوريل: لنكن صريحين ولنقولها علناً إن المجاعة التي سببتها  ‫”اسرائيل” يتم استخدامها كسلاح حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 11:18

بوريل: لنكن صريحين ولنقولها علناً إن المجاعة التي سببتها  ‫”اسرائيل” يتم استخدامها كسلاح حرب

منذ 16 mins 18 March، 2024
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