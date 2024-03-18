طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” تطلق النار في حي الميناء وشارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 05:08

طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” تطلق النار في حي الميناء وشارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة

منذ 38 mins 18 March، 2024
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