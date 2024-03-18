وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يستخدم روايات مفبركة لتبرير اقتحام مستشفى الشفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 05:08

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يستخدم روايات مفبركة لتبرير اقتحام مستشفى الشفاء

منذ 39 mins 18 March، 2024
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