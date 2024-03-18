ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو حجير غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2024 - 03:14

ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو حجير غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 13 mins 18 March، 2024
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